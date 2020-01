Trento, bimbo di 6 anni cade dalla seggiovia: afferrato dalla giacca e salvato da un medico (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tragedia sfiorata nel comprensorio della Polsa-San Valentino, sulle piste da sci di Brentonico, in provincia di Trento: un bimbo cade dalla seggiovia e viene miracolosamente salvato da un uomo che lo afferra per la giacca. È accaduto poco prima delle 11.30 di ieri, giovedì 2 gennaio 2020, in un tratto in cui gli impianti sorvolano ad un’altezza di circa dieci metri. Il bambino di sei anni si trovava sulla seggiovia quando è scivolato: l’intervento del medico romano ha scongiurato il peggio. Dopo le prime cure da parte del personale delle piste, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. Trento, bimbo cade dalla seggiovia: medico lo afferra dalla giacca trattenendolo Il bimbo, veronese di sei anni, era da poco salito sulla seggiovia – dove fortunatamente si trovava anche Michele Pagliaro, 45enne ex ufficiale dell’Aeronautica originario di Roma e residente a Treviso ormai ... Leggi la notizia su urbanpost

