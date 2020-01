Svelato per errore account fake pro Ferragnez, Chiara Ferragni ammette: “È della mamma di Fedez” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Una story del piccolo Leone Lucia ha Svelato l'esistenza di un account fake pro Ferragnez. Tale profilo sarebbe stato utilizzato negli anni per difendere la coppia d’oro dagli attacchi subiti in rete. “Foto pubblicata per sbaglio. Il profilo fake è della mamma di Fedez” è stata costretta a spiegare Chiara quando il caso è montato. Leggi la notizia su gossip.fanpage

