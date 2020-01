Omicidio Samira El Attar, localizzato in Spagna il marito in fuga (Di venerdì 3 gennaio 2020) Mohamed Barbri, il marito di Samira, scomparsa a Stanghella due mesi fa, è stato localizzato in Spagna. L'uomo, che il 1° gennaio 2020 si era allontanato in sella alla sua bicicletta, era irrintracciabile da 24 ore. Su di lui pende l'indagine per Omicidio e occultamento di cadavere aperta dalla Procura sulla scomparsa della moglie. Leggi la notizia su fanpage

