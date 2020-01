Omicidio Cerciello Rega, negato rito abbreviato per i due americani (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il giudice di Roma ha respinto l’istanza a procedere con giudizio abbreviato per Elder e Hjorth, i due americani accusati dell’Omicidio volontario del carabiniere Cerciello Rega. Francesco Patrone, giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, ha respinto l’istanza a procedere con giudizio abbreviato nei confronti di Finnegan Lee Elder (18 anni) e Gabriel … L'articolo Omicidio Cerciello Rega, negato rito abbreviato per i due americani proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

zazoomnews : Omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega negato giudizio abbreviato per Elder e Natale Hjorth - #Omicidio… - zazoomblog : Omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega negato giudizio abbreviato per Elder e Natale Hjorth - #Omicidio… - suhare4_ : RT @Adnkronos: Dall'omicidio #Cerciello alla sentenza #Cucchi, un anno di cronaca -