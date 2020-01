Misinto: Gesù bambino fatto a pezzi nel presepe in piazza (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il Gesù bambino del presepe realizzato a Misinto, in piazza Statuto, accanto alla chiesa parrocchiale di San Siro è stato ritrovato in mille pezzi. Un brutale atto vandalico ha distrutto la statua più importante della Natività che anche quest’anno era stata realizzata nella piazza principale del paese da un gruppo di volontari all’approssimarsi delle festività natalizie. “Sono stato informato questa mattina dagli operatori ecologici che hanno trovato i frammenti della statua sparsi a terra” -spiega rammaricato don Andrea Tosca, responsabile della pastorale giovanile delle parrocchie della zona e sacerdote residente in parrocchia a Misinto. “Ho subito avvisato anche il Comune dell’accaduto, per cercare magari di individuare i responsabili di questo brutto gesto, anche con l’uso delle telecamere presenti in paese”. Continua ... Leggi la notizia su ilnotiziario

