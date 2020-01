Meteo Roma: previsioni per il weekend (Di venerdì 3 gennaio 2020) Meteo Roma: previsioni per il weekend Molte nubi diffuse nelle ore mattutine di sabato, maggiori aperture al pomeriggio; in serata i cieli saranno prevalentemente sereni. Bel tempo domenica con ampie schiarite non solo al mattino, ma anche al pomeriggio come poi nelle ore serali. Temperature comprese tra +4°C e +13°C. Meteo Lazio: previsioni per il weekend Week end caratterizzato dal tempo asciutto con molta variabilità nella giornata di sabato; nuvolosità in diradamento nelle ore pomeridiane e poi anche in serata. Sole prevalente nelle ore diurne di domenica su tutto il territorio e cieli sereni nella serata. Meteo Italia: previsioni per il weekend Al Nord: Al mattino condizioni di generale stabilità con sole prevalente, qualche addensamento solo su Liguria e Friuli. Al pomeriggio atempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni. In serata si rinnovano ... Leggi la notizia su romadailynews

