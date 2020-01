Mara Carfagna sotto assedio: “E’ il momento di un nuovo Partito Popolare” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un fiume in piena. Mara Carfagna è sottoposta, in queste ore, a un vero e proprio assedio. La richiesta che arriva da decine di parlamentari di Forza Italia, oltre che da diversi esponenti locali di primo piano, è di lanciare il suo nuovo Partito entro la fine di gennaio. Nome e simbolo sarebbero pronti: conterranno un esplicito riferimento al Partito Popolare Europeo, i cui valori sarebbero quelli fondanti del movimento che sarà guidato dalla vicepresidente della Camera. La Carfagna, però, resiste, tentando di mantenere i suoi fedelissimi all’interno di Forza Italia, confidando in una svolta liberale, moderata e europeista di Silvio Berlusconi. Dal “cerchio magico” berlusconiano, però, continuano le provocazioni. Si susseguono “veline” ai giornali che dipingono la Carfagna come pronta a sostenere il governo giallorosso ... Leggi la notizia su anteprima24

ricpuglisi : Ma @matteosalvinimi ha già sentitamente ringraziato i conduttori dei talk show sovranisti su @rete4? Gli amici di… - _PaoloRusso_ : RT @gigicasciello: @ritac22 @renatapolverini @mara_carfagna @andrea_cangini @FioriMarcello @Mauri_Carrara @MassimoMallegni @_PaoloRusso_ @l… - liberaliper : @mara_carfagna non farà da stampella a nessun governo, lei parla di trasformismo ma chi ha tradito il cdx alleandos… -