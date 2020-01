L'Agenzia, che tutte le feste si porta via (Di venerdì 3 gennaio 2020) Agenzia delle entrate, ti odio. Ogni anno attendi subdolamente che arrivino le feste per rovinarle con la richiesta di denaro in più oltre alle tasse già pagate. Invii la richiesta con una raccomandata che arriva a metà mattina, in un orario che presuppone che il destinatario sia uno sfaccendato, pu Leggi la notizia su ilfoglio

VittorioSgarbi : #movimento5purghe #movimento5patacche Espulso Gianluigi Paragone. Quando si accorgono che tra di loro c’è, incredib… - Capezzone : +++Ultim’ora Agenzia Quasivero+++ Le decisioni del giudice sportivo: #Bergoglio squalificato per due giornate. Ha p… - Linkiesta : L’astronauta #Cristoforetti ha lasciato l’Aeronautica pare per un pressing del corpo militare sull’Agenzia spaziale… -