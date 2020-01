Il Veneto di Luca Zaia che aumenta i pedaggi autostradali stangando i pendolari (Di venerdì 3 gennaio 2020) Come ogni anno ad inizio dell’anno i consumatori si trovano ad aver a che fare con una serie di rincari. Il più puntuale, e più odiato, è quello delle tratte autostradali. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che è l’ente che autorizza gli aumenti dei pedaggi, per il 2020 ha “congelato” quasi tutti i pedaggi: tranne quelli di quattro tratte. Si tratta dell’Autovia Padana (la A21 Piacenza-Cremona-Brescia) che subirà un aumento del 4,88%, della BREBEMI (la A35 Milano-Bergamo-Brescia) con un rincaro del 3,79%, la Pedemontana Lombarda (+0,88%) e la CAV, Concessioni autostradali Venete (che gestisce la A4 Passante di Mestre e la A57 Tangenziale di Mestre) per la quale è stato autorizzata una variazione del 1,20%. La partecipata della Regione Veneto che ha ottenuto l’autorizzazione per aumentare i pedaggi Per il restante 95% della rete autostradale ... Leggi la notizia su nextquotidiano

