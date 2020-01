Il nuovo Canale di Istanbul tra dissidi interni e pericoli internazionali (Di venerdì 3 gennaio 2020) Un Canale artificiale lungo 45 chilometri che colleghi il mare di Marmara con il mar Nero: è questo il progetto rinominato Canale Istanbul e ritornato al centro dell’agenda del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il capo di Stato della Turchia vuole dare il via ai lavori di realizzazione di un Canale che attraversi la città di Istanbul con l’obiettivo di ridurre il traffico marittimo dello Stretto del Bosforo e rivitalizzare l’economia turca investendo ancora una volta nel settore dell’edilizia. Il progetto di Erdogan però ha messo in allarme tanto il sindaco di Istanbul e gli ambientalisti, quanto la Russia. I problemi interni La costruzione del Canale Istanbul era stata presentata all’opinione pubblica per la prima volta nel 2011 dallo stesso Erdogan, ma l’avvio dei lavori è stato più volte rimandato a causa della crisi economica che ha colpito il Paese. Di recente però il ... Leggi la notizia su it.insideover

