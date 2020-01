Grande Fratello Vip: ultima clamorosa indiscrezione, nel cast ex concorrenti della versione classica (Di venerdì 3 gennaio 2020) Le ultime voci sul reality vorrebbero nel cast alcuni ex concorrenti della versione classica. Ecco di chi si tratta. Grande Fratello Vip: ultime clamorose indiscrezioni In queste ore sta circolando nel web un’indiscrezione molto curiosa sul cast della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il sito TvBlog ha parlato della possibilità di vedere nel cast alcune ex concorrenti della versione classica. Secondo il portale sarebbero già pronti ad entrare nella Casa più spiata d’Italia Salvo Veneziano, Sergio Volpino (dalla prima edizione del reality), Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese. Gli utenti sembrano aver accolto con entusiasmo l’ipotesi di poter rivedere Salvo, Sergio, Pasquale e Patrick. Loro sono nomi che ancora oggi vengono ricordati, appaiono in tv e sulle riviste di gossip. Salvo, ad esempio, è opinionista fisso di Pomeriggio Cinque con Barbara ... Leggi la notizia su kontrokultura

GrandeFratello : SPOILER ???? Quattro Highlander del Grande Fratello parteciperanno al #GFVIP: Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasqua… - trash_italiano : LUCA ONESTINI STA PARLANDO DI BARBARELLA E DEL GRANDE FRATELLO, CON LORELLA BOCCIA CHE PROVA A FARGLI DIRE COSE CHO… - GrandeFratello : L'attesa è finita: in esclusiva per voi Grande Fratello svela una delle nostre nuove concorrenti... ??#GFVIP -