Grande Fratello VIP 2020: nella casa entrerà anche una ex top model (Di venerdì 3 gennaio 2020) Grande Fratello VIP 2020: a cinque giorni dal via su Canale 5 il cast dei concorrenti prende sempre più corpo. Tra le protagoniste anche una famosa top model. Grande Fratello Vip 2020 aprirà le porte della casa mercoledì prossimo 8 gennaio e giorno dopo giorno il cast prende corpo. L’ultimo nome, ancora non ufficiale ma … L'articolo Grande Fratello VIP 2020: nella casa entrerà anche una ex top model proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

