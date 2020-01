Ginnastica, tutte le nuove seniores: la classe 2004 diventa grande. Quante stelle dalla Russia, occhio a Di Cello (Di venerdì 3 gennaio 2020) Inizia il 2020 della Ginnastica artistica, l’anno delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La classe 2004 è entrata tra le grandi e debutterà nelle competizioni che contano. Sono tante le nuove ginnaste che vedremo all’opera tra le seniores, pronte a dare grande spettacolo e a dare filo da torcere alle più esperte. Spiccano in particolare le fuoriclasse russe: ovvero Viktoriia Listunova, Vladislava Urazova ed Elena Gerasimova che hanno giganteggiato tra le under 16 e hanno dominato i Mondiali juniores lasciando soo un titolo alle avversarie ovvero quello del volteggio alla promettente statunitense Kayla Di Cello. Sono questi i nomi di maggiore interesse, attenzione come sempre alla Cina che sforna talenti in quantità (ma poi non tutte arrivano ai vertici tra le grandi) mentre l’Italia punterà su Alessia Federici, Giulia Cotroneo, Camilla Campagnaro, Micol Minotti: non è la nidiata del ... Leggi la notizia su oasport

