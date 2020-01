Chieti, operaio della Sevel muore schiacciato in fabbrica (Di venerdì 3 gennaio 2020) L'incidente negli stabilimenti di Atessa, dove ha perso la vita Cristian Perilli, 29 anni, di Pignataro Interamna (Frosinone). Lavorava per una ditta esterna impiegata per la manutenzione Leggi la notizia su repubblica

