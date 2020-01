Calciomercato Milan: blitz di Massara per Todibo, i dettagli (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il Milan cerca l’affondo decisivo per Jean Claire Todibo: il direttore sportivo Massara è pronto a volare in Spagna per chiudere Dopo la presentazione di Ibrahimovic il Milan si rituffa nel Calciomercato alla ricerca del rinforzo difensivo da regalare a Pioli. L’obiettivo numero uno, si sa, è Jean Claire Todibo del Barcellona e nelle prossime ore si tenterà l’affondo decisivo. Secondo quanto riportato da Sky, infatti, il ds rossonero Frederic Massara è volato a Barcellona per incontrare direttamente il giocatore. A conferma delle buone possibilità di chiudere l’affare è arrivata la notizia della non-convocazione di Todibo per la gara di campionato di domani. Il francese è a un passo. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

