Cagliari | parroco ferito alla testa | Aggredito in casa dopo tentato furto

Un parroco, intorno all'una e trenta di stanotte, è stato Aggredito in casa a Cagliari. I due malviventi, a volto coperto, avevano cercato di sottrarre alcuni oggetti sacri dall'abitazione I carabinieri proseguono senza sosta le indagini per risalire ai due uomini che nella notte – a volto coperto – hanno Aggredito il parroco Don Eugenio

