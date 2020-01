Beckham, la previsione del 1998 lo voleva “brutto e povero”. E’ andata in maniera opposta (Di venerdì 3 gennaio 2020) David Beckham ha avuto una carriera molto soddisfacente e il suo aspetto è ancora molto attraente nonostante i 44 anni compiuti. Negli ultimi giorni è riemersa una previsione del 1998 davvero poco lusinghiera, che immaginava nel 2020 un Beckham molto poco affascinante. L’immagine, pubblicata dall rivista di calcio FourFourTwo, mostrava come sarebbe diventata la leggenda … L'articolo Beckham, la previsione del 1998 lo voleva “brutto e povero”. E’ andata in maniera opposta NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

Enki333 : RT @Dischivolanti: Nel 1998 il Magazine 442 fece la previsione di come sarebbe stato David Beckham nel 2020. A sinistra la previsione, a de… - Danton70 : RT @Dischivolanti: Nel 1998 il Magazine 442 fece la previsione di come sarebbe stato David Beckham nel 2020. A sinistra la previsione, a de… - luca_giuliani : RT @BritishFootball: Anno 1998: il celebre Four Four Two fa la sua previsione sul possibile aspetto di Beckham nel 2020. Devono aver sbagli… -