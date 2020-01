Algeria, continuano le proteste dopo le elezioni. Ora il Paese deve puntare alla democrazia (Di venerdì 3 gennaio 2020) di Luigi Manfra* L’Hirak, il movimento di protesta algerino nato il 22 febbraio 2019, ha continuato a scendere in piazza per nove mesi. Ogni venerdì migliaia di persone hanno continuato a riunirsi dopo la preghiera nelle piazze per chiedere elezioni libere e democratiche, non organizzate e monopolizzate dalle solite élite che governano l’Algeria fin dai tempi dell’indipendenza. Così ha fatto anche il giorno delle presidenziali. Migliaia di algerini hanno marciato nella capitale del Paese dopo l’annuncio della vittoria, già al primo turno delle elezioni presidenziali, di Abdelmadjid Tebboune. Una marea umana ha invaso il centro di Algeri il 12 dicembre per contestare il nuovo capo di stato eletto, ex seguace del presidente estromesso Abdelaziz Bouteflika, dopo un’elezione ampiamente boicottata dagli algerini. Il voto, infatti, è stato segnato da un’astensione record ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Algeria continuano Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Algeria continuano