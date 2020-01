Un asteroide oggi “sfiorerà” la Terra a 30mila chilometri orari: la segnalazione della Nasa (Di giovedì 2 gennaio 2020) Un asteroide “grande come un bus” passerà vicino alla Terra intorno alle 15, ora italiana. Lo rende noto la Nasa, che specifica che si tratta dell’asteroide “2019 AE3“. Passare “vicino” si fa per dire: passerà a una distanza massima di un 1,6 milioni di chilometri, alla velocità di circa 30mila chilometri orari. Significa che sarebbe in grado di coprire la distanza tra Londra e New York in pochi minuti. L’asteroide “2019 AE3” rappresenta una grande occasione per gli appassionati di astronomia, che potranno tracciarne la rotta in tempo reale sul sito theskylive.com. Il corpo celeste è grande quattro volte un elefante africano, o come un bus di linea. Pochi giorni fa, il 26 dicembre, un altro asteroide si era avvicinato alla Terra ad una velocità di circa 44 mila chilometri orari: il CH59, lungo 620 metri. (*Immagine tratta da ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

