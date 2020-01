Sanremo 2020: Rula Jebreal vorrebbe portare al Festival Michelle Obama (Di giovedì 2 gennaio 2020) Rula Jebreal è ormai uno dei nomi che più circolano in questi giorni, in seguito alla sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo. La giornalista palestinese, che già ad ottobre era stata contattata da Amadeus, aveva proposto al direttore artistico del Festival di portare come ospite d'onore della prima serata l'ex first lady americana: Michelle Obama. Le trattative sarebbero anche andate in porto, ma le feroci polemiche sul suo ruolo di co-conduttrice, avrebbero bloccato il tutto ad un passo dalla firma dei contratti. Leggi la notizia su tv.fanpage

