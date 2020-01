Qualificazioni Mondiali di Pallamano al Palatedeschi | aperta la prevendita

Pallamano : l’Italia al Pala Tedeschi di Benevento per le Qualificazioni mondiali : l’Italia della Pallamano al Pala Tedeschi di Benevento: dal 10 al 12 gennaio azzurri in campo per le qualificazioni ai mondiali 2021. La grande Pallamano internazionale arriva a Benevento. Per la prima volta nella storia, la Nazionale italiana scenderà in campo nella città sannita. Accadrà dal 10 al 12 gennaio al Pala Tedeschi, dove gli […] L'articolo Pallamano: l’Italia al Pala Tedeschi di Benevento per le qualificazioni mondiali proviene ...

Curling - Qualificazioni Mondiali doppio misto 2020 : l’Italia batte Slovenia e Cina Taipei - quattro vittorie di fila : L’Italia continua a viaggiare a vele spiegate nel torneo di qualificazione ai Mondiali 2020 di Curling misto. Gli azzurri hanno conquistato altre due vittorie sul ghiaccio di Greenacres (Scozia, Gran Bretagna) e si sono confermati in testa al gruppo C con quattro vittorie all’attivo, sempre più vicini alla fase a eliminazione diretta. Veronica Zappone e Simon Gonin hanno letteralmente travolto la Slovenia per 10-1 e poi hanno ...

L’Uefa approva il Var nelle Qualificazioni Mondiali : ora serve il sì della Fifa : L’Uefa vuole ampliare l’utilizzo del Var anche per gli spareggi di qualificazione agli Europei e per le qualificazioni ai mondiali Il Var sarà utilizzato anche negli spareggi di qualificazione agli Europei 2020 di marzo, e l’intenzione è quella di ampliare il suo uso anche nelle prossime qualificazioni mondiali, per quanto riguarda le squadre europee. È quanto emerso oggi dopo l’incontro del Comitato Esecutivo della ...

Curling - Qualificazioni Mondiali doppio misto 2019 : seconda vittoria consecutiva per Simone Gonin e Veronica Zappone : seconda vittoria consecutiva per Simone Gonin e Veronica Zappone nelle qualificazioni ai Mondiali doppio misto di Curling. Gli azzurri hanno sconfitto in mattinata con un perentorio 9-5 la Lettonia. A questo punto l’Italia sale in testa al Gruppo C anche se siamo solo alla seconda giornata. Una partita abbastanza accesa con la coppia azzurre che ha allungato subito nei primi due end portandosi sul 5-0. La reazione dei lettoni è arrivata ...

Curling - Qualificazioni Mondiali doppio misto 2019 : Simone Gonin e Veronica Zappone danno all’Italia la prima vittoria : Esordio vincente per l’Italia nella prima giornata delle qualificazioni ai Mondiali di doppio misto 2019 in corso di svolgimento a Greenacres, in Scozia. Nella prima giornata del round robin, la coppia formata da Simone Gonin e Veronica Zappone sconfigge per 10-4 quella del Kazakistan, composta da Sitora Alliyarova e Abylaikhan Zhuzbay. L’incontro è equilibrato soltanto nell’end iniziale, poi gli azzurri allungano in fretta, ...