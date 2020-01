Precipita aereo militare in Dafur: almeno 18 morti, anche 4 bambini (Di venerdì 3 gennaio 2020) Un aereo militare sudanese è Precipitato nello stato del Darfur occidentale uccidendo almeno 18 persone, tra cui quattro bambini. L'aereo si è schiantato cinque minuti dopo essere decollato da un aeroporto nella capitale dello stato El Geneina. L'aereo avrebbe dovuto consegnare aiuti nell'area, dove negli ultimi giorni ci sono stati scontri mortali tra diversi gruppi etnici. Il portavoce dell'esercito Amer Mohammed al-Hassan ha detto all'Afp che tra le vittime figurano sette membri dell'equipaggio, tre giudici e otto civili, quattro dei quali bambini. Al momento non è chiaro cos'abbia causato l'incidente dell'aereo Antonov 12. Un'indagine è stata aperta dalle autorità locali. Questa settimana, almeno 48 persone sono state uccise e 241 ferite nelle violenze scoppiate nel Darfur occidentale, secondo la Mezzaluna rossa del Sudan. Gli scontri hanno visto contrapporsi gruppi arabi e africani ... Leggi la notizia su ilfogliettone

