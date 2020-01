Nicoletta Dosio, in Valsusa la fiaccolata di solidarietà dei No Tav: “È una vendetta di Stato. Senza di noi la valle sarebbe già stata devastata” (Di giovedì 2 gennaio 2020) “Quella che abbiamo visto in questi anni in Valsusa è una vendetta di Stato”. Ieri sera a Bussoleno, Valsusa, oltre un migliaio di persone ha partecipato alla fiaccolata di solidarietà per Nicoletta Dosio, la storica attivista No Tav che due giorni fa è stata arrestata in esecuzione di una condanna definitiva a un anno di reclusione. Tra i tanti che hanno marciato per le vie del comune valsusino c’era anche l’ex magistrato Livio Pepino: “Qui in Valle c’è stato un atteggiamento di rinuncia da parte della politica che ha delegato la questione alla magistratura dando vita ad una spirale repressiva conclusasi in un modo che tutti percepiscono come inadeguato e ingiusto”. A tenere lo striscione che apre il corteo ci sono le tante donne che da sempre sono in prima fila nella lotta contro il treno ad alta velocità. “Nicoletta non teme la galera, perché è una partigiana generosa e fiera” ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Nicoletta Dosio, la lettera dal carcere: “Contenta della mia scelta, la lotta No Tav è lotta per una società divers… - fanpage : Perché l'arresto di Nicoletta Dosio dovrebbe far incazzare tutti, non solo i No Tav - FiorellaMannoia : No Tav. Il Paese al rovescio. Nicoletta Dosio arrestata in casa: «Continuo la lotta» | il manifesto -