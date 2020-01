Nerviano, spaccio di droga a domicilio: sessantenne denunciato dai vicini finisce in manette (Di giovedì 2 gennaio 2020) Un uomo di 60 anni è stato arrestato a Nerviano, in provincia di Milano, dopo la segnalazione di alcuni cittadini residenti nella sua via, per spaccio. I carabinieri, dopo un'attenta osservazione delle zone limitrofi all'abitazione, hanno capito che lo spaccio si consumava direttamente nel suo domicilio, nel quale sono stati trovati circa 600 grammi di hashish. Leggi la notizia su milano.fanpage

