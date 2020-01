Morto Vito Molaro, l’attore aveva recitato con Serena Rossi e in Un Posto al Sole (Di giovedì 2 gennaio 2020) Addio al giovane attore Vito Molaro, originario di Tufino (Napoli). Il ragazzo era affetto da una grave patologia, le sue condizioni si sono aggravate alla fine del 2019. aveva recitato con piccoli ruoli in vari film: fra cui "Troppo Napoletano" con Serena Rossi, “San Valentino Stories”, “Il Mio Uomo Perfetto” e anche nella soap opera napoletana "Un Posto al Sole" Leggi la notizia su napoli.fanpage

crispadafora : RT @NapoliToday: #Cronaca Lutto nel mondo del cinema napoletano: si è spento Vito Molaro - NapoliToday : #Cronaca Lutto nel mondo del cinema napoletano: si è spento Vito Molaro