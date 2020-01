Morte chef Fusari, tanti i messaggi di cordoglio. Massari: “I miei pensieri ai momenti di felicità” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Dopo la notizia della prematura scomparsa di Vittorio Fusari, rinomato chef che ha contribuito al successo della Franciacorta, zona collinare nel Bresciano, sono già diversi i messaggi di cordoglio in suo onore. Su tutti, quello dell'amico e collega Iginio Massari che su Facebook ha voluto ricordarlo postando una foto che li ritrae insieme accompagnata dal messaggio: "I miei pensieri corrono ai momenti di felicità condivisa. Ciao Amico Vittorio". Leggi la notizia su milano.fanpage

TopChefIT : RT @montagne_paesi: Cordoglio per la morte dello chef Vittorio Fusari - Vittorio Fusari di Iseo, noto chef stellato bresciano, è morto atto… - montagne_paesi : Cordoglio per la morte dello chef Vittorio Fusari - Vittorio Fusari di Iseo, noto chef stellato bresciano, è morto… - TopChefIT : RT @suhops_: suho in questo outfit è proprio la mia morte chef kiss hard on e via così -