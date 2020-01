Morta la madre di Isabella Noventa, la donna scomparsa ad Albignasego (Di giovedì 2 gennaio 2020) scomparsa Isabella Noventa, ritrovate delle ossa ad Albarella. I resti potrebbero appartenere alla donna di Albignasego. PADOVA – Importanti novità per quanto riguarda la scomparsa di Isabella Noventa. La Procura di Padova – come riferito dall’ANSA – ha chiesto ai colleghi di Rovigo di effettuare degli approfondimenti sulle ossa ritrovate nella spiaggia di Albarella. Secondo gli inquirenti i resti potrebbero appartenere alla donna di Albignasego. scomparsa Isabella Noventa, ritrovate delle ossa Il ritrovamento dei resti è avvenuto nei giorni scorsi. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbero stati rinvenuti il femore e una mandibola. Nelle prossime ore il medico legale dovrà verificare se si tratta di ossa umane o animale. Verrà anche fatto l’esame del DNA per risalire, eventualmente, all’identità della persona scomparsa. La Procura di ... Leggi la notizia su newsmondo

