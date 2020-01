Mercato Napoli: interesse per Vertonghen del Tottenham (Di giovedì 2 gennaio 2020) Vertonghen al Napoli? The Telegraph riporta che il Napoli e l’Ajax hanno nel mirino pronti Jan Vertonghen del Tottenham Mercato Napoli – Napoli e Ajax sono interessati a Jan Vertonghen e cercano di convincere il Tottenham a vendere il difensore centrale belga prima di perderlo con un eventuale trasferimento gratuito in estate. Secondo il giornale inglese l’accordo del 32enne con gli Spurs scade in estate e ora si può parlare con club stranieri di un pre-contratto per la prossima stagione. Il Napoli è pronto a portarlo in Italia nell’attuale finestra di gennaio, dopo aver inutilmente avuto una un approccio l’estate scorsa. Il belga a giugno andrà in scadenza di contratto e gli Spurs non vorrebbero perderlo a parametro zero, per questo starebbero spingendo verso una cessione in questa finestra di Mercato. Il Napoli, sempre secondo The Telegraph, ... Leggi la notizia su forzazzurri

CulturePSG : Allan va prolonger au Napoli (Il Mattino) - SkySport : ? #UltimOra #Mercato ?? #Napoli, incontro in corso con il #Celta per #Lobotka ?? L'offerta è di 16 milioni più bonus,… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - CdM: Napoli, domani un incontro con gli agenti di Amrabat, dal Verona dovrebbe arrivare anche Rrahmani https:… -