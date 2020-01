Malato di tumore morto in carcere, il Garante: violati diritti umani (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Napoli – In riferimento alla morte del detenuto Giovanni De Angelis, nato a Napoli il 12 gennaio del 1972, Malato di tumore all’intestino con metastasi lungo tutto il corpo, morto il 27 dicembre scorso presso il Cardarelli, e detenuto presso la Casa Circondariale di Poggioreale, e in mancato differimento della pena da parte della Magistratura di Sorveglianza, segue questa lunga e dettagliata dichiarazione – denuncia del Garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello. Ecco di seguito la sua lettera. “Il detenuto Giovanni De Angelis era stato arrestato per la legge sulle armi e posto agli arresti domiciliari, evadeva dalla abitazione in cui risiedeva e veniva accompagnato presso il carcere di Poggioreale, e qui iniziava la storia infernale, per lui e per la Magistratura di Sorveglianza. Aveva un colloquio con me il giorno 3 ... Leggi la notizia su anteprima24

