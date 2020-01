La pupa e il secchione 2020, Paolo Ruffini ammette: “C’è un limite…” (Di giovedì 2 gennaio 2020) La pupa e il secchione e viceversa, Paolo Ruffini: “C’è un confine che non va mai superato” Nel nuovo anno tornerà sui palinsesti Mediaset, La pupa e il secchione, format andato in onda per due stagioni nel 2006 e nel 2010 condotto da Enrico Papi affiancato rispettivamente nella prima da Federica Panicucci e nella seconda da Paola Barale. Le novità sono tantissime a cominciare dal titolo: La pupa e il secchione e viceversa, ciò significa che tra i 6 concorrenti ci saranno anche due pupi e due secchione, e dal presentatore che sarà Paolo Ruffini. In un’intervista a Telesette, il conduttore di Colorado ha rivelato che c’è un limite che non supererà mai: il rispetto per i concorrenti. Nello specifico Paolo Ruffini ha ammesso: “Si riderà con la persona e non sulla persona. C’è un confine che non va mai superato” Non vedremo quindi, come ... Leggi la notizia su lanostratv

