La Porta dei Sogni (infranti) (Di giovedì 2 gennaio 2020) La Porta dei Sogni Partiamo da un assunto: Mara Venier in prima serata non ci sta. La sua collocazione ideale è altrove, il suo mood è il salotto, la sua cifra le chiacchiere in libertà. E presumo che ne sia consapevole anche lei. Mara non può essere ‘costretta’ in format, non deve seguire una scaletta, non deve avere vincoli. Presumo, quindi, che abbia accettato l’invito ad aprire la Porta (dei Sogni) di Teresa De Santis per rispetto nei confronti della direttrice di Rai 1, cogliendo l’occasione per festeggiare i suoi risultati domenicali. Pensavo, tuttavia, che si fosse tutelata maggiormente. In Rai, si sa, puntuale come i parenti sconosciuti attovagliati assieme ai congiunti più prossimi nei cenoni di Natale e Capodanno, arriva il programmino insulso che scimmiotta formati più noti o formule maggiormente collaudate (altrove) sperando che un deja-vu di ... Leggi la notizia su davidemaggio

RaiNews : Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona di Porta Ticinese, a qu… - bunnykikkag : RT @FVGlive: Dom bistro: la casa dei sapori locali Conosci già il punto di partenza ideale per scoprire l’entroterra del #Carso e il megli… - Axen0s : @vivere_leggero @DiventandoJeeg @Nozucchero Servono entrambi gli aspetti: dissuasione ed educazione. Puntare esclus… -