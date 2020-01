La pazza idea di Jebreal: "Se a Sanremo intervistassi Michelle Obama?" - (Di giovedì 2 gennaio 2020) Roberto Bordi In attesa della conferma della sua partecipazione al Festival, pare che Rula Jebreal abbia proposto ad Amadeus di portare sul palco di Sanremo niente meno che Michelle Obama. Per parlare con lei di attualità e violenza sulle donne La sua partecipazione al Festival di Sanremo non è ancora confermata, ma ha già dato la stura a un mare di polemiche. Rula Jebreal, giornalista anti-sovranista che in passato ha preso parte a varie trasmissioni di Michele Santoro, a cavallo della fine dell'anno è stata oggetto di aspre critiche dopo l'uscita della notizia della sua possibile partecipazione alla manifestazione canora in programma tra il 4 e l'8 febbraio. Potrebbe essere lei, infatti, una delle vallette chiamate ad affiancare Amadeus nel corso delle varie serate. Tuttavia, come scrive il Corriere della Sera, pare che Jebreal non voglia limitarsi a co-condurre il ... Leggi la notizia su ilgiornale

PaolaSacchi3 : @AnnalisaChirico Italia dall'estero, questo tweet mi ha fatto ripensare a pazza idea in una saletta del 'Kennedy' p… - d_condorelli : @Gianni_Elia @carlogalli6 Ovvio. Il mio e’ esempio estremo del free lunch che loro immaginano sia diffuso. Voglio p… - AnnaIce25 : Sarà un'idea pazza o senza senso: Il 24 gennaio; droppano il preorder Il 12 febbraio; droppano il comeback Marzo; p… -