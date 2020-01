Giuliano Cazzola getta la maschera: “Mi candido in Emilia Romagna”, ecco chi sosterrà (Di giovedì 2 gennaio 2020) Giuliano Cazzola scende in campo e si candida alle elezioni in Emilia-Romagna, la sua regione, a sostegno del presidente uscente Stefano Bonaccini, leader della formazione di centrosinistra. L’annuncio di Cazzola, da anni duro oppositore della Lega di Matteo Salvini, anche partecipando a infuocati d Leggi la notizia su liberoquotidiano

Libero_official : 'Io contro #Salvini', l'ex sindacalista scende in campo per le regionali - FlavioCotturone : Quello che difendeva a spada tratta la LeggeFornero, un certo Giuliano Cazzola oggi annuncia la candidatura con Bon… - giampieroprevi1 : @EGardini @FratellidItaIia Buondi' On. Gardini, un sincero buon 2020 a Lei e famiglia, ho letto la notizia, spero f… -