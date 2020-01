Friends non è più su Netflix USA: la reazione disperata dei fan invade Twitter (Di giovedì 2 gennaio 2020) Gli utenti Netflix americani sono inconsolabili dopo che la loro serie preferita non è più disponibile sul servizio streaming dal 1 gennaio, e le lamentele diventano virali. La serie di culto Friends non è più disponibile su Netflix USA, la reazione disperata dei fan dello show ha invaso rapidamente Twitter divenendo rapidamente virale. Per i fan americani di Friends il nuovo anno ha portato una novità decisamente negativa, lo show non è più disponibile sulla piattaforma streaming e con molta probabilità non lo sarà neanche in futuro visto che lo show prossimamente dovrebbe approdare sul servizio streaming WarnerMedia, HBO Max service. Pur conoscendo la notizia da mesi, gli utenti Netflix si sono comunque riversati sui social per gridare tutto il loro dolore, sconcerto e frustrazione. Friends: i ... Leggi la notizia su movieplayer

