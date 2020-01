Elodie, prima di Marracash l’amore con un bellissimo dj (Di venerdì 3 gennaio 2020) Elodie, l’ex allieva di Amici, sta facendo parlare, oltre che per il suo innato talento, per la relazione con il cantante rap Marracash. Ma quanti di voi conoscono chi era al fianco della bellissima cantante prima di lui? Andrea Maggino, dj ed ex di Elodie Fisico scolpito, sorriso smagliante e tatuaggi. Si chiama Andrea Maggino, fa il dj, soprattutto nella zona del basso Salento ed ha 31 anni. Non sono ben chiare le cause della rottura tra i due, non sono mai state svelate. Andrea ama il soul, genere che gli permette di spaziare musicalmente e di sperimentare. La Puglia gli ha dato i natali, dove ha cominciato a suonare animando le roventi estati salentine del lido Samsara Beach di Gallipoli, la stessa città in cui è nato. Il suo amore per la musica è nato da bambino, attraverso i tasti del suo pianoforte. La stessa forte passione che lo ha portato a spingersi dalla Svizzera ... Leggi la notizia su thesocialpost

