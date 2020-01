Ecco lo statuto delle sardine (che non vogliono farci leggere) (Di giovedì 2 gennaio 2020) Giuseppe De Lorenzo Le sardine fondano un'associazione. IlGiornale.it ha chiesto il testo. Santori: "Va fatto un accesso agli atti". E ne fornisce sono una parte. Alla faccia della trasparenza Sarà una "associazione che promuove, facilita e difende il dialogo e l'ascolto in tutte le relazioni umane, in qualsiasi ambito sociale, politico e istituzionale". Un "gruppo di persone “che si riconosce nei valori della democrazia e dell'uguaglianza come espressione della responsabilità individuale basata sull'empatia, il pensiero critico e il rispetto dell’altro". Inizia così lo statuto delle sardine, il documento che ha trasformato l'onda "spontanea" in una vera e propria associazione. La notizia, trapelata nei giorni scorsi, aveva solleticato la curiosità degli osservatori. Il movimento nato a Bologna contro l'avanza in Emilia Romagna di Matteo Salvini non è più solo qualcosa di ... Leggi la notizia su ilgiornale

MauroJasi : RT @francescatotolo: Le #sardine fondano un'associazione ma lo statuto è top secret. Cosa vuole nascondere #MattiaSantori? - Gianluc68325330 : RT @francescatotolo: Le #sardine fondano un'associazione ma lo statuto è top secret. Cosa vuole nascondere #MattiaSantori? -