Choc a Sassari, 14enne muore per meningite a Capodanno (Di giovedì 2 gennaio 2020) Rosa Scognamiglio Una ragazza di 14 anni è morta la sera di Capodanno per una forma acuta di meningite dopo un ricovero di soli tre giorni all'ospedale Santissima Annunziata Morire a 14 anni per una meningite fulminante. È il tragico destino che ha travolto una giovanissima ragazza sarda, deceduta la sera di Capodanno all'ospedale civile di Sassari. Una tragedia inaspettata e dolorosa. Il calvario della 14enne è durato soltanto tre giorni evolvendo rapidamente in circostanza drammatica. Stando a quanto si apprende da L'Unione Sarda, la piccola era stata ricoverata domenica 29 dicembre nella struttura ospedaliera della Santissima Annunziata per un malessere che, in prima istanza, non sembrava fosse riconducibile ad una infezione acuta delle meningi. Lamentava dei forti dolori alla testa con una febbre molto alta. Ma le sue condizioni sono precipitate nel giro di pochissimo ... Leggi la notizia su ilgiornale

