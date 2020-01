Carlos Ghosn, emesso mandato d’arresto per l’ex presidente Nissan. In manette altre sette persone (Di giovedì 2 gennaio 2020) Secondo i media locali, sono in tutto sette le persone arrestate in Turchia nell’ambito delle indagini sulla fuga di Carlos Ghosn in Libano. Intanto, a Tokyo gli inquirenti hanno deciso di perquisire la casa dell’ex presidente di Nissan-Renault. Le immagini andate in onda sulla tv giapponese hanno mostrato agenti di polizia vestiti di scuro che entrano nell’abitazione e in altri luoghi frequentati da Ghosn prima delle fuga. È di oggi, 2 gennaio, la notizia dell’Interpol che ha emesso un mandato d’arresto per Carlos Ghosn e lo ha comunicato alle autorità del Libano, dove si trova al momento l’ex presidente di Nissan-Renault. A darne la notizia è stata Skynews. Lo scorso 31 dicembre l’uomo è scappato dal Giappone, per arrivare in Libano dalla Turchia. Ankara ha aperto un’indagine sul passaggio dell’ex presidente del ... Leggi la notizia su open.online

