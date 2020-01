Calendario Test F1 2020: date, programma e località (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il Calendario dei Test F1 2020 sarà meno fitto rispetto agli ultimi anni, nella stagione che sta per iniziare è infatti stato ridotto il numero di giornate a disposizione delle scuderie per poter collaudare le monoposto in vista del Mondiale che scatterà poi a metà marzo col tradizionale GP d’Australia. Si è dunque passati a sei giorni di prove rispetto agli otto dell’anno scorso, le giornate di Test dureranno otto ore come sempre e dunque ci saranno a disposizione complessivamente 48 ore distribuite in due finestre: 19-21 febbraio e 26-28 febbraio. Il teatro dei Test F1 2020 sarà il circuito di Barcellona (Spagna), in terra catalana si accenderanno i motori per la prima volta in stagione e si capiranno quali sono i valori in pista anche se poi sarà come sempre la prima gara a esprimere i verdetti che contano. La Ferrari vorrà riscattarsi da una stagione deludente, Sebastian ... Leggi la notizia su forzazzurri

zazoomnews : Calendario Test Superbike 2020: date programma e località - #Calendario #Superbike #2020: - Agenparl : Calendario #Sessioni di test delle operazioni di politica #Monetaria [pdf, 163.6 KB] - - Agenparl : Calendario #Sessioni di test delle operazioni di politica #Monetaria [pdf, 163.6 KB] - -