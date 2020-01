Cagliari, Maran sorride: Cacciatore torna in gruppo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il Cagliari lunedì inizierà il 2020 contro la Juventus all’Allianz Stadium: Cacciatore oggi si è allenato in gruppo Il Cagliari inizierà col botto questo 2020 in Serie A: gli uomini di Maran andranno a Torino, dove affronteranno la Juventus all’Allianz Stadium. Per l’occasione tornerà disponibile Olsen, che ha scontato le 4 giornate di squalifica. Come riportato dal sito ufficiale dei rossoblu, potrebbe esserci anche Fabrizio Cacciatore: il difensore classe 1986 è tornato ad allenarsi in gruppo. Ancora seduta personalizzata per Castro, Ceppitelli e Cragno. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

