Ambc: “Continua il silenzio sul sito di rifiuti della Cantarella” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiMondragone (Ce) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’Associazione Mondragone Bene Comune sul sito di rifiuti della Cantarella. A proposito della Cantarella, il pericoloso sito di rifiuti attivato impunemente a suo tempo dall’ex sindaco Conte, e dei lavori per la sua bonifica finanziati dalla regione Campania ed eseguiti dal comune di Mondragone, il Consigliere regionale dei Verdi, Francesco Saverio Borrelli, aveva chiesto all’assessore regionale competente di conoscere: 1.quali controlli siano stati effettuati dagli uffici regionali in ordine ai lavori finanziati dalla regione Campania per la messa in sicurezza e per la bonifica del sito di stoccaggio dei rifiuti presente nel comune di Mondragone in località Cantarella; 2.se, in particolare, vi siano stati controlli pubblici atti a verificare la regolarità contrattuale dei ... Leggi la notizia su anteprima24

