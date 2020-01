A tutto Capello: «Inter da scudetto con Vidal. Su Ibra al Milan…» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Lunga Intervista a Fabio Capello sulle pagine della Gazzetta dello Sport: l’ex allenatore ha parlato a 36° di mercato e Serie A A tutto Fabio Capello. L’ex allenatore è stato protagonista di una lunga Intervista sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Ecco cosa ha detto Don Fabio. IbraHIMOVIC – «Il ritorno di Ibrahimovic al Milan è positivo sotto due aspetti: per quello che può ancora offrire come giocatore e per il contributo di personalità. Sono balle le storie del campionato statunitense scarso: non è ai livelli dei migliori tornei europei, ma si corre e si lotta anche da quelle parti. Ibrahimovic avrà bisogno di qualche partita per assestarsi, ma poi diventerà determinante. Il Milan attuale ha poca personalità: Zlatan darà la scossa alla squadra. Il mercato non può però finire qui. Serve un rinforzo in difesa». KULUSEVSKI – «È un acquisto che guarda al ... Leggi la notizia su calcionews24

sportli26181512 : Capello: 'Approvo Ibra al Milan: un grande campione che porta personalità': Capello: 'Approvo Ibra al Milan: un gra… - deanelaveau : RT @bluervth: *osserva con gli occhi a cuoricino quel capello leggermente fuori posto che rende il tutto migliore* sei bellissimo https://t… - bluervth : *osserva con gli occhi a cuoricino quel capello leggermente fuori posto che rende il tutto migliore* sei bellissimo -