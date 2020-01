Ylenia Carrisi, 26 anni di silenzi: la verità sulla sua scomparsa (Di mercoledì 1 gennaio 2020) La scomparsa di Ylenia Carrisi, avvenuta 26 anni fa: tante nuove piste e molti silenzi, la verità e la ricostruzione della vicenda. Di Ylenia Carrisi, la figlia maggiore di Al Bano e Romina Power, si sono perse le tracce ormai più di un quarto di secolo fa. La giovane fu vista per l’ultima volta il … L'articolo Ylenia Carrisi, 26 anni di silenzi: la verità sulla sua scomparsa è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

infoitcultura : Jasmine Carrisi il ritocchino per essere diversa da Ylenia | Decisione estrema - zazoomblog : Jasmine Carrisi il ritocchino per essere diversa dalla sorella Ylenia? La decisione estrema - #Jasmine #Carrisi… - zazoomnews : Jasmine Carrisi il ritocchino per essere diversa dalla sorella Ylenia? La decisione estrema - #Jasmine #Carrisi… -