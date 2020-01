Uomini e Donne: Torna senza il volto famoso del programma. L’addio doloroso di Maria (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Colpo di scena a Uomini e Donn, Maria De Filippi costretta a prendere una dolorosa decisione Clamorose anticipazioni giungono da Uomini e Donne. Maria De Filippi e il suo format, attualmente in pausa, ritorneranno in onda dal prossimo 7 Gennaio. Nonostante tutto, però, la redazione continua ad essere a lavoro, e pochi giorni fa è stata registrata una nuova puntata del trono over. Ovviamente la protagonista è stata ancora una volta Gemma Galgani che ha deciso di mollare il suo Juan. Vediamo nei dettagli cosa è accaduto. Uomini e Donne: Gemma sedotta e abbandonata Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti la registrazione del 27 dicembre vedono al centro dello studio Gemma Galgani. Nell’ultima puntata andata in onda prima della pausa natalizia, la dama di Uomini e Donne era stata lasciata in lacrime dietro le quinte da Juan Luis. Il cavaliere venezuelano, che nel frattempo è stato ... Leggi la notizia su kontrokultura

