Perché è più violento il gesto della fedele dello schiaffo di Papa Francesco (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Sdoganare l’ascia e inorridire per il lavoro della lima, è il nuovo trend del nuovo ventennio che ha preso avvio oggi ma che aveva sparso semenza negli ultimi anni ad esso precedenti. La spieghiamo facile ché non è da galantuomini torturare le nostre menti fatte bradipe dal torpore dei pasti festivi: il Papa Francesco versione ceffonesca del 2020 ha ragione o, quanto meno, ha ragioni da vendere e il suo gesto, additato sui social come archetipo di deflagrante scandalo, è stata la cosa più umana che un Papa uomo potesse mettere nel carniere delle possibili reazioni di fronte all’affetto violento di una fedele. L’umano schiaffo di Papa Francesco E di fronte all’ennesimo invito a schierarsi a favore o contro, dinnanzi all’ennesimo cimento di guelfo-ghibellinismo a cui proprio pare noi italiani non si sappia sfuggire, stare dalla parte del Pontefice ... Leggi la notizia su notizie

