Orrore a Pescara, giovane trovato in una pozza di sangue sul pianerottolo muore in ospedale (Di mercoledì 1 gennaio 2020) La vittima è stata trovata agonizzante in una pozza di sangue sul pianerottolo di una palazzina del complesso di case Ater chiamato 'Ferro di cavallo'. Al momento le indagini sono solo all'inizio ma ovviamente si tratta di una morte violenta. La pista privilegiata dagli inquirenti è quella di un violento pestaggio finito tragicamente. Leggi la notizia su fanpage

Orrore Pescara Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Orrore Pescara