Mercato Juventus, svolta Emre Can: cessione vicina? (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Emre CAN Juventus – Emre Can è uno dei nomi caldi in casa Juve per quanto riguarda il Mercato in uscita. Il centrocampista tedesco non starebbe trovando spazio nello scacchiere tattico di Sarri e una sua cessione sembrerebbe imminente. Dalla Germania l’indiscrezione inaspettata, con il calciatore che avrebbe parlato con un suo compagno in merito a una destinazione. Mercato Juve: Emre Can parla con Matuidi per il Psg Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla “Bild” Emre Can avrebbe avuto una conversazione con Blaise Matuidi. L’oggetto della discussione sarebbe stato il Psg, squadra in corsa per l’acquisto del tedesco ormai ai ferri corti con la Juve. Non solo: sempre stando a quanto riferito dal quotidiano teutonico la pista BVB si sarebbe congelata, con il club di Al-Khelaifi che avrebbe sorpassato i gialloneri allenati da Favre. Leggi la notizia su juvedipendenza

SkySport : ? #UltimOra di mercato ?? #Juventus, mani su Dejan #Kulusevski #SkySport #SkyCalciomercato - Gazzetta_it : .@kingarturo23, clamorosa mossa a sorpresa: #denuncia il @FCBarcelona per premi non pagati! #mercato - zazoomnews : Mercato Juventus la sorpresa arriva dall’Olanda: il nome - #Mercato #Juventus #sorpresa #arriva -