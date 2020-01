La terribile esperienza di Riley con il cucciolo che aveva appena adottato (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Diverso tempo fa, una donna chiamata Riley Peterson, ha deciso di adottare un cucciolo, in un negozio a College Station, in Texas. I due sin da subito avevano instaurato un legame speciale e la proprietaria del posto, quando è andata per portarla a casa, le ha detto che stava bene e che non aveva bisogno di nulla. Poche settimane dopo averlo portato a casa, è accaduto qualcosa di davvero tragico, che ha sconvolto per sempre la vita della ragazza. Il cucciolo, con il passare dei giorni, stava sempre più male ed ovviamente, Riley si è spaventata ed è proprio per questo, che ha deciso di portarlo dal veterinario. Il medico, dopo averlo visitato e sottoposto a diverse analisi, ha scoperto che era affetto da un’infezione molto grave, che ormai era arrivata ad un punto terribile, non poteva fare nulla per salvarlo. Per il cucciolo non c’è stato più nulla da fare. Ha perso la ... Leggi la notizia su bigodino

