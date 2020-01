In pensione a 64 anni: ecco come potrebbe cambiare quota 100 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) La legge partorita dal governo gialloverde va in scadenza a fine 2021: sul tavolo ci sono varie ipotesi per ridisegnare il... Leggi la notizia su today

Linkiesta : Il (quasi) onnipotente ex segretario di Stato di Giovanni Paolo II, 92 anni, non è andato semplicemente in pensione… - Today_it : In pensione a 64 anni: ecco come potrebbe cambiare quota 100 - LucioMM1 : @agostinomela la pensione dovrebbe essere quello che oggi è la casa di riposo. Gli ultimi anni nei quali proprio no… -