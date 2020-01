I libri che quest’anno diventeranno di dominio pubblico (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Ci sono il libro di poesie che rese famoso Pablo Neruda e altri di Agatha Christie, Mark Twain e H. G. Wells Leggi la notizia su ilpost

Mov5Stelle : Torna #GiocattoliInMovimento. Fino al 6 gennaio è possibile raggiungere i nostri banchetti per portare giocattoli… - mannocchia : Se leggeste un decimo dei libri che avete acquistato intasando librerie e infelicitando i librai (e le mie orecchie… - __EthelByrond__ : RT @Alyenante: Oggi è uno di quei giorno in cui voglio bene persino a voi. (Vi auguro un anno pieno di brindisi sorridenti, tuffi in mare,… -